Оценена вероятность постоянного прослушивания смартфона

Специалисты оценили вероятность постоянного прослушивания смартфонов собственного владельца. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Журналисты британского издания провели эксперимент, чтобы проверить, занимаются ли смартфоны постоянной прослушкой пользователя в рекламных целях. Для этого авторы приобрели совершенно новый телефон Samsung и в течение нескольких дней обсуждали при устройстве, что им нужно приобрести роскошный автомобиль.

Чтобы повысить вероятность появления релевантных рекламных объявлений, специалисты завели аккаунт на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на имя вымышленного 22-летнего мужчины по имени Робин. Спустя несколько дней журналисты не обнаружили на смартфоне рекламы дорогих автомобилей и сделали вывод, что телефоны не могут постоянно прослушивать пользователя в маркетинговых целях.

В разговоре с газетой специалист по безопасности Barrier Network Джордан Шредер заявил, что современные смартфоны вряд ли прослушивают потребителей. По словам Шредера, траты на прослушивание миллионов пользователей были бы слишком высокими — у IT-компаний есть и другие способы сбора информации. Джордан Шредер заметил, что производители гаджетов, сервисы и сервисы формируют потрет потребителя, полагаясь на историю поиска и посещений веб-сайтов.