$79.50+0.1487.10+0.37
55 минут назад

Российские ученые направят космическую станцию к Венере в 2029 году

Мир24иещё 1

Россия намерена запустить космическую станцию к Венере в 2029 году, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Одной из целей миссии станет поиск жизни в густых облаках соседней планеты, сообщает «Интерфакс».

Российские ученые направят космическую станцию к Венере в 2029 году
Фото: NASANASA

Запуск будет произведен в рамках проекта «Венера-Д». Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина планирует к концу 2023 года приступить к эскизному проектированию межпланетного аппарата. Он может полностью состоять из отечественных комплектующих.

Ранее завершилась стадия аванпроекта, в ходе которой специалисты предварительно рассматривали технические возможности реализации данного проекта.

Согласно плану, в ходе миссии к поверхности Венеры отправят посадочный модуль, который возьмет образцы грунта. Предположительный срок службы модуля – около суток.

Ученые отправят зонд на спутники Юпитера в поисках жизни

Натан Эйсмонт также спрогнозировал, что российские космонавты смогут отправиться на Луну через 7-10 лет. Сейчас Россия готовится к запуску межпланетной станции «Луна-25», который состоится в июле 2023 года.

Наука и техника,Натан Эйсмонт,РАН,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий