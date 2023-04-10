Российские ученые направят космическую станцию к Венере в 2029 году

Россия намерена запустить космическую станцию к Венере в 2029 году, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Одной из целей миссии станет поиск жизни в густых облаках соседней планеты, сообщает «Интерфакс».

Фото: NASA NASA

Запуск будет произведен в рамках проекта «Венера-Д». Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина планирует к концу 2023 года приступить к эскизному проектированию межпланетного аппарата. Он может полностью состоять из отечественных комплектующих.

Ранее завершилась стадия аванпроекта, в ходе которой специалисты предварительно рассматривали технические возможности реализации данного проекта.

Согласно плану, в ходе миссии к поверхности Венеры отправят посадочный модуль, который возьмет образцы грунта. Предположительный срок службы модуля – около суток.