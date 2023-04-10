Представлен корпус для ПК, который складывается как оригами
Компания InWin представила инновационный компьютерный корпус POC, который нужно сложить самостоятельно из металлических листов. Об этом сообщает портал Tech News Space.
POC поставляется в плоской коробке, внутри которой находятся детали будущего корпуса для ПК с нанесенными линиями сгиба. Их толщина составляет 0,8 мм. Процесс сборки корпуса напоминает созданием оригами — покупатель складывает листы в нужных местах, а потом объединяет их в единую конструкцию. Производитель утверждает, что конструкция выдерживает несколько циклов сгибаний и разгибаний без каких-либо повреждений.
Уровень вентиляции POC так же можно «настроить» самостоятельно — на передней панели присутствуют специальные разрезы, которые позволяют отогнуть металл и пустить внутрь конструкции побольше воздуха.
Размеры корпуса в собранном состоянии составляют 256 × 278 × 423 мм, а его вес равен 4 кг. Представлены две цветовые версии на выбор — черно-синяя и желто-зеленая. Стоимость POC составила $95 (около 7,7 тыс. руб.).