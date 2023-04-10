Компания InWin представила инновационный компьютерный корпус POC, который нужно сложить самостоятельно из металлических листов. Об этом сообщает портал Tech News Space.

POC поставляется в плоской коробке, внутри которой находятся детали будущего корпуса для ПК с нанесенными линиями сгиба. Их толщина составляет 0,8 мм. Процесс сборки корпуса напоминает созданием оригами — покупатель складывает листы в нужных местах, а потом объединяет их в единую конструкцию. Производитель утверждает, что конструкция выдерживает несколько циклов сгибаний и разгибаний без каких-либо повреждений.

Уровень вентиляции POC так же можно «настроить» самостоятельно — на передней панели присутствуют специальные разрезы, которые позволяют отогнуть металл и пустить внутрь конструкции побольше воздуха.