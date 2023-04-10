В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства», — написал он в Telegram.