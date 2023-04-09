Ученые отправят зонд на спутники Юпитера в поисках жизни
Европейское космическое агентство собирается отправить шеститонный зонд Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) для поиска следов жизни на спутниках Юпитера.
Космический аппарат доставит 10 научных приборов на крупнейшую планету Солнечной системы Юпитер. Преодолев 6,6 миллиарда километров и прибыв к месту назначения через восемь лет, зонд проведет не менее трех лет, детально изучая планету и три ее крупнейшие луны - Ганимед, Европу и Каллисто. На данный момент это крупнейшая миссия Европейского космического агентства (ЕКА) в дальнем космосе. Запуск запланирован 13 апреля с космодрома в Куру во Французской Гвиане, пишет The Guardian.
Считается, что под ледяной корой спутника Юпитера Европы скрывается огромный океан воды, содержащий в два раза больше жидкости, чем все океаны Земли вместе взятые. Но ученых больше интересует Ганимед - самая большая луна Юпитера. Считается, что под ледяной оболочкой там находится соленый океан. Одна из основных задач Juice - исследовать этот водоем и определить, может ли этот мир быть пригодным для жизни.
Зонд Juice должен достигнуть Юпитера в июле 2031 года. Топлива должно хватить на 35 пролетов над ледяными лунами, прежде чем аппарат выйдет на орбиту Ганимеда в декабре 2034 года. Когда топливо закончится, зонд совершит контролируемое падение на Ганимед, что ознаменует завершение миссии стоимостью 17 миллиардов долларов США.