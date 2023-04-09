Ученые отправят зонд на спутники Юпитера в поисках жизни

Европейское космическое агентство собирается отправить шеститонный зонд Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) для поиска следов жизни на спутниках Юпитера.

© NASA/nasa.gov/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Goddard Space Flight Center

Космический аппарат доставит 10 научных приборов на крупнейшую планету Солнечной системы Юпитер. Преодолев 6,6 миллиарда километров и прибыв к месту назначения через восемь лет, зонд проведет не менее трех лет, детально изучая планету и три ее крупнейшие луны - Ганимед, Европу и Каллисто. На данный момент это крупнейшая миссия Европейского космического агентства (ЕКА) в дальнем космосе. Запуск запланирован 13 апреля с космодрома в Куру во Французской Гвиане, пишет The Guardian.

Считается, что под ледяной корой спутника Юпитера Европы скрывается огромный океан воды, содержащий в два раза больше жидкости, чем все океаны Земли вместе взятые. Но ученых больше интересует Ганимед - самая большая луна Юпитера. Считается, что под ледяной оболочкой там находится соленый океан. Одна из основных задач Juice - исследовать этот водоем и определить, может ли этот мир быть пригодным для жизни.