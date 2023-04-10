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44 минуты назад

Изобретатель мобильного телефона каждый год покупает новый iPhone

Ferra.ru

Инженер Мартин Купер 3 апреля 1973 года сделал исторический звонок из лаборатории Motorola конкурентам Bell Systems. Это был первый звонок с сотового телефона в истории человечества. В честь 50-летия этого события France24 взяла интервью у Купера, которому сейчас 94 года.

Изобретатель мобильного телефона каждый год покупает новый iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью Купер признался, что, по его мнению, каждое поколение становится умнее. Он заявил, что никогда не будет так хорошо пользоваться смартфонами, как его внуки. Тем не менее каждый год инженер покупает новый iPhone и ежедневно использует Apple Watch.

Купер рассказал, что в основном использует свой телефон для связи: совершает звонки, отправляет сообщения, а также выполняет несколько дополнительных задач.

Наука и техника,Мартин Купер,Apple,
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