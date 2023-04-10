Изобретатель мобильного телефона каждый год покупает новый iPhone

Инженер Мартин Купер 3 апреля 1973 года сделал исторический звонок из лаборатории Motorola конкурентам Bell Systems. Это был первый звонок с сотового телефона в истории человечества. В честь 50-летия этого события France24 взяла интервью у Купера, которому сейчас 94 года.

В интервью Купер признался, что, по его мнению, каждое поколение становится умнее. Он заявил, что никогда не будет так хорошо пользоваться смартфонами, как его внуки. Тем не менее каждый год инженер покупает новый iPhone и ежедневно использует Apple Watch.