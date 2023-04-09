Павел Дуров хотел купить автомобильный номер в Дубае за 773 млн рублей

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров 8 апреля 2023 года принял участие в дубайском аукционе, где сделал ставку в размере 35 млн дирхам ОАЭ (примерно 773 млн руб.) за автомобильный номер, состоящий всего из одной цифры 7. Об этом в своем приватном Telegram-канале сообщил блогер и представитель компании Whitewill Станислав Исаев.

Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov

По словам Исаева, аукцион проводился Министерством транспорта ОАЭ и имел благотворительный характер. Вырученные средства будут потрачены на строительство городской инфраструктуры, а также переведены эндаументу 1 Billion Meals, целью которого является раздача миллиарда порций еды нуждающимся по всему миру.

Автомобильный номер, состоящий из одной лишь семерки, был выставлен по стартовой цене 15 млн дирхам (331 млн руб.). Однако следующим шагом цена лота была поднята сразу до 30 млн дирхам (662 млн руб.). Третий шаг, по данным Исаева, сделал Павел Дуров – он поставил 35 млн дирхам.

Хотя назначенная Дуровым цена была уже достаточно высока, в зале нашелся аукционист, который перебил ее ставкой 50 млн дирхам (1,1 млрд руб.) и выиграл торг. Победитель предпочел сохранить анонимность.