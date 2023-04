NEJM: приборы для измерения сатурации при COVID не нужны

«Дважды в день в течение двух недель этим пациентам автоматически рассылались текстовые сообщения с вопросами о том, как они себя чувствуют и есть ли у них одышка. Программа такого наблюдения сама по себе снизила смертность на 68%. Но добавление пульсоксиметрии не спасло больше жизней и не удержало больше людей от госпитализации», — указывают на результаты эксперимента в The New England Journal of Medicine (NEJM).