$79.50+0.1487.10+0.37

NEJM: приборы для измерения сатурации при COVID не нужны

Использование пульсоксиметров (прибор для измерения насыщенности крови кислородом — прим URA.RU) оказалось бесполезным при отслеживании состояния здоровья пациентов с коронавирусом. Исследование с такими выводами опубликовали в одном из научных журналов.

NEJM: приборы для измерения сатурации при COVID не нужны
© РИА Новости

«Дважды в день в течение двух недель этим пациентам автоматически рассылались текстовые сообщения с вопросами о том, как они себя чувствуют и есть ли у них одышка. Программа такого наблюдения сама по себе снизила смертность на 68%. Но добавление пульсоксиметрии не спасло больше жизней и не удержало больше людей от госпитализации», — указывают на результаты эксперимента в The New England Journal of Medicine (NEJM).

Ранее вирусологи заявили, что борьба с коронавирусом в мире не прекратится из-за ее перехода сезонную инфекцию. Как утверждает Николай Малышев, 2023 год «можно считать за ковидом», но после этого вспышки заболеваемости будут сезонными. При этом кандидат медицинских наук Павел Волчков прогнозирует, что инфекция будет приходить раз в несколько лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий