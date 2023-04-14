Лучшие программы для изменения голоса: подборка сервисов

Программы для изменения голоса весьма популярны среди пользователей аудио-мессенджеров, вроде Discord. Некоторые пользуются ими, чтобы сохранять анонимность, другие любят подшучивать над товарищами, третьи — просто хотят чуть разнообразить свою жизнь в чатах. Мы собрали пять лучших программ для изменения голоса на ПК.

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Voicemod — одна из лучших программ своего рода. Она позволяет в реальном времени накладывать эффекты на звук голоса в Discord, Skype, TeamSpeak и многих других приложениях, а также предлагает эксклюзивные функции в некоторых играх. Например, Fortnite, Among Us и CS:GO. Voicemod также поддерживает интеграцию Audacity, Twitch, Elgato Stream Deck, Omegle и OBS. Программой не слишком сложно пользоваться, но при этом она предлагает огромный спектр настроек, которые позволят вам откалибровать звук голоса так, как вы хотите.

Clownfish пользуется большой популярностью среди пользователей Windows. Это простая программа, которая позволяет модифицировать голос, выбрав эффект из готового каталога: от робота или инопланетянина до обычного изменения тональности голоса. Кроме того, Clownfish поддерживает функцию text-to-speech — вы можете напечатать текст, чтобы его прочитал понравившийся вам голос.

FineShare FineVoice — полноценная студия для работы со звукозаписью голоса. Она включает в себя не только обширный каталог эффектов, но и поддержку внешних устройств (от микрофонов до iPhone), разделение звуковых дорожек, интеграцию мессенджеров и программ для стриминга, а также многое другое. При помощи FineVoice можно как изменять звучание голоса в реальном времени, так и, например, конвертировать текст в правдоподобный звук для видео, подкастов и прочего контента.

Еще один хороший вариант — MorphVOX Pro. Программа обладает примерно теми же функциями, что Voicemod и Clownfish, но, помимо всего прочего, также предлагает цифровой саундборд и набор фоновых эффектов, которые можно наложить поверх голоса. MorphVOX Pro хорошо оптимизирована для онлайн-игр и дополнительно подавляет сторонние шумы при подключении микрофона.