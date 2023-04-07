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Теперь найти потерянный Android-смартфон можно будет, даже если он выключен

Google работает над улучшением своего сервиса «Найти устройство», который помогает пользователям отыскать потерянные или украденные смартфоны. Исследователь Куба Войцеховски нашёл в коде Android 14 функцию Pixel Power-off Finder, которая позволит находить устройства Pixel даже в выключенном состоянии.

На Android-смартфонах улучшат функцию «Найти устройство»
© Unsplash

Новая функция требует наличия специальных аппаратных компонентов в смартфоне, поэтому неизвестно, будет ли она доступна на текущих моделях Pixel или только на будущих.

Аналогичная функция уже реализована в iOS 15 и новее, где для поиска выключенных iPhone используется чип Always-on Processor. Кроме того, Google также разрабатывает систему «Сеть Локатора», которая будет объединять смартфоны Android в сеть посредством Wi-Fi и Bluetooth для определения местоположения утерянных устройств без интернета или питания.

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