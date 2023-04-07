На Android-смартфонах улучшат функцию «Найти устройство»

Google работает над улучшением своего сервиса «Найти устройство», который помогает пользователям отыскать потерянные или украденные смартфоны. Исследователь Куба Войцеховски нашёл в коде Android 14 функцию Pixel Power-off Finder, которая позволит находить устройства Pixel даже в выключенном состоянии.

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Новая функция требует наличия специальных аппаратных компонентов в смартфоне, поэтому неизвестно, будет ли она доступна на текущих моделях Pixel или только на будущих.