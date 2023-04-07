В небе над Приангарьем заметили неопознанный светящийся объект

Поздним вечером 6 апреля над Усть-Кутским районом Иркутской области пролетел светящийся НЛО. Его падение зафиксировали видеокамеры.
По одной из предварительных версий, речь может идти о метеорите. Хотя некоторые наблюдатели и комментаторы говорят о комете, другие - о болиде.
Объект заметили и описали, в частности, в Усть-Куте. "Вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. В 22.47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету", - такое сообщение появилось на странице администрации Усть-Кутского района в социальной сети.
Кадры с небесным явлением распространяются в Интернете, и событие комментируют в разных уголках России. Например, крымский астроном Александр Якушечкин заявил РИА Новости, что сибиряки видели падение яркого болида. "Прежде всего, говорить о падении метеорита неверно, так как метеорит - упавшее на поверхность Земли небесное тело, и он найден. Здесь корректно говорить о пролете яркого болида, который, скорее всего, сгорел в плотных слоях атмосферы. Что касается его природы - сейчас нет активно действующих метеорных потоков, поэтому это может быть как космическое тело, так и тело искусственного происхождения с орбиты Земли - часть спутника или его обломок, а может, спутник, которые запускал Маск (Starlink) и так далее", - цитирует астронома агентство.
Тем временем специалисты Иркутского планетария и обсерватории Иркутского госуниверситета полагают, что на видеозаписях зафиксировано падение именно метеорита, хотя версия требует проверки. "Иркутский планетарий ищет свидетелей небесного явления, произошедшего вечером (ориентировочно в 22.45 - 23.00) 6 апреля. В планетарий обратилось несколько жителей города Киренск и Киренского района, описавших явление как яркую вспышку и пролет метеора", - сообщает планетарий в своем Telegram-канале .