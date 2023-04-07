В небе над Приангарьем заметили неопознанный светящийся объект

Кадры с небесным явлением распространяются в Интернете, и событие комментируют в разных уголках России. Например, крымский астроном Александр Якушечкин заявил РИА Новости, что сибиряки видели падение яркого болида. "Прежде всего, говорить о падении метеорита неверно, так как метеорит - упавшее на поверхность Земли небесное тело, и он найден. Здесь корректно говорить о пролете яркого болида, который, скорее всего, сгорел в плотных слоях атмосферы. Что касается его природы - сейчас нет активно действующих метеорных потоков, поэтому это может быть как космическое тело, так и тело искусственного происхождения с орбиты Земли - часть спутника или его обломок, а может, спутник, которые запускал Маск (Starlink) и так далее", - цитирует астронома агентство.