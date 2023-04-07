Россиян предупредили о крадущих личные данные нейросетях

Киберпреступники могут использовать нейросети, чтобы похищать персональные данные россиян. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.
«Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную», — заявил эксперт.
Как отметил Романов, украденные данные могут попасть не только к киберпреступникам, но и в руки иностранных спецслужб. По этой причине компаниям, использующим нейросети в своей работе, необходимо усиливать информационную безопасность.
В качестве примера своих слов эксперт вспомнил случай с приложением FaceApp, которое имело вирусную популярность в 2019 году — сервис, использующий в своей работе нейросети для обработки фото, уличили в избыточном сборе информации и хранении ее на серверах компании.