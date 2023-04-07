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14 минут назад

Россиян предупредили о крадущих личные данные нейросетях

Газета.Ruиещё 1

Киберпреступники могут использовать нейросети, чтобы похищать персональные данные россиян. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

«Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную», — заявил эксперт.

Как отметил Романов, украденные данные могут попасть не только к киберпреступникам, но и в руки иностранных спецслужб. По этой причине компаниям, использующим нейросети в своей работе, необходимо усиливать информационную безопасность.

В качестве примера своих слов эксперт вспомнил случай с приложением FaceApp, которое имело вирусную популярность в 2019 году — сервис, использующий в своей работе нейросети для обработки фото, уличили в избыточном сборе информации и хранении ее на серверах компании.

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