Россиян предупредили о крадущих личные данные нейросетях

Киберпреступники могут использовать нейросети, чтобы похищать персональные данные россиян. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

«Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную», — заявил эксперт.

Как отметил Романов, украденные данные могут попасть не только к киберпреступникам, но и в руки иностранных спецслужб. По этой причине компаниям, использующим нейросети в своей работе, необходимо усиливать информационную безопасность.