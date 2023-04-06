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19 минут назад

Глобальное потепление приведет к выбросу токсичных промышленных отходов

Елена Прошина

Таяние вечной мерзлоты Арктики, которое может произойти из-за глобального потепления, приведёт к выделению в окружающую среду радиоактивных веществ, тяжёлых металлов и промышленных отходов. Такой вывод следует из исследования немецкого Института Альфреда Вегенера, опубликованного в журнале Nature Communications.

Глобальное потепление приведет к выбросу токсичных промышленных отходов
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Автор исследования Мориц Лангер утверждает, что в Арктике находится 13-20 тысяч загрязнённых территорий, расположенных поблизости от 4,5 тысяч промышленных населённых пунктов. При этом 3,5-5,2 тысячи из них располагается в тех регионах, таяние которых начнётся уже до конца текущего века. Лангер уточняет, что всё это время промышленные отбросы в Арктике не утилизировали, так как считалось, будто вечная мерзлота никогда не растает.

«Все месторождения и промышленные предприятия были построены в предположении, что вечная мерзлота такой и останется, но это предположение больше не соответствует действительности», – заявил Лангер.

После того как загрязнённые арктические льды растают, опасные вещества попадут в окружающую среду.

«Это представляет серьезную экологическую угрозу, которая усугубится изменением климата в ближайшем будущем», – сказано в исследовании.

Ранее эколог объяснил, как реагенты могут навредить окружающей среде.

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