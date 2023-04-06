Глобальное потепление приведет к выбросу токсичных промышленных отходов

Автор исследования Мориц Лангер утверждает, что в Арктике находится 13-20 тысяч загрязнённых территорий, расположенных поблизости от 4,5 тысяч промышленных населённых пунктов. При этом 3,5-5,2 тысячи из них располагается в тех регионах, таяние которых начнётся уже до конца текущего века. Лангер уточняет, что всё это время промышленные отбросы в Арктике не утилизировали, так как считалось, будто вечная мерзлота никогда не растает.