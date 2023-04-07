Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер

Используя спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), международная группа астрономов обнаружила новую теплую экзопланету размером с Юпитер, вращающуюся вокруг карликовой звезды. Планета TOI-4127 b более чем в два раза массивнее Юпитера. Об этом открытии сообщается в статье, опубликованной 25 марта на сервере предварительной печати arXiv.

TESS проводит обследование около 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент он идентифицировал более 6200 экзопланет-кандидатов (представляющих интерес объектов TESS, или TOI), из которых на данный момент подтверждены 3031.

Группа астрономов во главе с Арвиндом Ф. Гуптой из Университета штата Пенсильвания (PSU) теперь подтвердила еще одну планету. Ученые сообщают, что транзитный сигнал был обнаружен на кривой блеска поздней карликовой звезды F-типа, известной как TOI-4127. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими спектроскопическими наблюдениями.

Согласно статье, радиус TOI-4127 b равен почти 1,1 радиуса Юпитера, а ее масса составляет 2,3 массы Юпитера, что дает плотность приблизительно 2,17 г/см3. Планета делает оборот вокруг своего родителя каждые 56,4 дня. Она вращается на расстоянии около 0,31 а.е. по сильно эксцентричной орбите — с эксцентриситетом почти 0,75. Равновесная температура TOI-4127 b оценивается примерно в 605,1 К, поэтому планета была классифицирована как теплый юпитер.