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14 минут назад

Спутник TESS обнаружил новую экзопланету размером с Юпитер

AstroNews

Используя спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), международная группа астрономов обнаружила новую теплую экзопланету размером с Юпитер, вращающуюся вокруг карликовой звезды. Планета TOI-4127 b более чем в два раза массивнее Юпитера. Об этом открытии сообщается в статье, опубликованной 25 марта на сервере предварительной печати arXiv.

Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

TESS проводит обследование около 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент он идентифицировал более 6200 экзопланет-кандидатов (представляющих интерес объектов TESS, или TOI), из которых на данный момент подтверждены 3031.

Группа астрономов во главе с Арвиндом Ф. Гуптой из Университета штата Пенсильвания (PSU) теперь подтвердила еще одну планету. Ученые сообщают, что транзитный сигнал был обнаружен на кривой блеска поздней карликовой звезды F-типа, известной как TOI-4127. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими спектроскопическими наблюдениями.

Согласно статье, радиус TOI-4127 b равен почти 1,1 радиуса Юпитера, а ее масса составляет 2,3 массы Юпитера, что дает плотность приблизительно 2,17 г/см3. Планета делает оборот вокруг своего родителя каждые 56,4 дня. Она вращается на расстоянии около 0,31 а.е. по сильно эксцентричной орбите — с эксцентриситетом почти 0,75. Равновесная температура TOI-4127 b оценивается примерно в 605,1 К, поэтому планета была классифицирована как теплый юпитер.

Что касается родительской звезды TOI-4127, то ее радиус составляет почти 1,3 солнечных радиуса, а масса – приблизительно 1,23 массы Солнца. Возраст звезды оценивается примерно в 4,8 миллиарда лет, металличность равна 0,14, а ее эффективная температура составляет 6096 K.

Наука и техника,Арвинд Гупта,NASA,
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