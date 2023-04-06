Китай пригласил Венесуэлу строить лунную базу вместе с Россией

Такое заявление было сделано по итогам визита главы Боливарианского агентства космической деятельности (ABAE) Марглад Бенкомо в Китай . Там она посетила лабораторию DSEL, где ее встретил глава лаборатории Ву Яньхуа, бывший заместитель директора Китайского национального космического управления (CNSA). Как сообщается в релизе, стороны обменялись мнениями о планах по освоению дальнего космоса (за пределами околоземной орбиты). Бенкомо заявила, что Венесуэла готова как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании между Китаем и Венесуэлой для совместного строительства Международной лунной исследовательской станции, которая должна начать работать примерно в 2030 году.

Венесуэла станет первой страной, которая присоединится к Китаю и России в этом проекте, ведущую роль в разработке которого играет китайская сторона. Ву Яньхуа также выразил надежду, что к проекту присоединятся страны БРИКС и Латинской Америки. При этом Бразилия уже подписала Соглашения Артемиды — предложенный США план по сотрудничеству в дальнем космосе, в том числе при освоении Луны в ходе проекта Artemis. Некоторые космические эксперты предполагают, что участие Венесуэлы будет иметь символический характер из-за недостаточного развития этой страны в области космических технологий по сравнению с Китаем. Вероятно, Китаю подобное партнерство выгодно из-за самого имиджа международного сотрудничества, а также ради достижения политических целей.