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44 минуты назад

Глава Google Пичаи использовал ИИ Bard для вечеринки по случаю 80-летия своего отца

Газета.Ruиещё 1

Генеральный директор Google Сундар Пичаи рассказал, что начал внедрять чат-бота с искусственным интеллектом Bard в свою повседневную жизнь и даже использовал его, чтобы помочь спланировать вечеринку по случаю 80-летия своего отца. Об этом он сообщил в интервью подкасту Hard Fork газеты The New York Times.

Глава Google доверил ИИ выбор подарка для отца
Фото: газета.ругазета.ру

«Я думаю, что область, в которой ИИ выделяется больше всего, — это задавать вопросы. Я спросил чат-бота: «Что мне делать с моим отцом на 80-летие?» Bard ответил, что я должен самостоятельно сделать семейный фотоальбом. Дело не в том, необычный ли это ответ, это пробуждает и мое собственное воображение», — отметил глава корпорации.

По мнению Пичаи, чат-бот лучше всего работает в двух категориях: когда вы спрашиваете его о чем-то веселом и творческом или если вы спрашиваете его об области знаний, в которой у вас есть опыт и вы можете более правильно проанализировать ответ.

Миллиардер признался, что впервые начал тестировать ИИ около двух лет назад, и в то время у него был «несколько тревожный» опыт работы с программой. Он пояснил, что периодически испытывал реальные эмоции от общения с виртуальным собеседником.

Ранее Сундар Пичаи подтвердил, что один из основателей Google Сергей Брин вернулся в штаб-квартиру для личного участия в разработках в области искусственного интеллекта.

Наука и техника,Сергей Брин,Google,
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