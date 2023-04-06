Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

"Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу", - приводятся в сообщении слова директора по информационным технологиям ОДК-Сатурн Евгения Алексеева.