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33 минуты назад

Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с применением нейросетей

ТАССиещё 1

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) начала проводить люминесцентный контроль качества деталей авиадвигателей с помощью машинного зрения и нейросетевых технологий. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инновация рыбинского предприятия ОДК-Сатурн позволила также автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок.

"Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу", - приводятся в сообщении слова директора по информационным технологиям ОДК-Сатурн Евгения Алексеева.

Такой метод люминесцентного контроля позволяет вести съемку всех поверхностей детали, фиксировать дефекты, рассчитывать их характеристики, классификацию и определять годность изделия согласно нормативной документации. Новый способ позволяет обнаружить все типы недочетов, включая трещины и спаи.

"Дополнительным эффектом от применения данного способа является формирование "цифрового следа" изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью его оптимизации", - подчеркнули в Ростехе.

Наука и техника,Евгений Алексеев,Объединенная двигателестроительная корпорация,
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