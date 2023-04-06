Российскому рынку музыкального стриминга предсказали рост

Рынок музыкального стриминга в России может вырасти на 15-20% к концу 2023 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и опрошенных аналитиков.

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Отмечается, что рост на 15-20% не сможет компенсировать падение 2022 года на 30-50%. По данным источника издания, сдерживающим от большого роста фактором стали пиратские приложения, позволяющие слушать музыку, недоступную на легальных платформах, а также сервисы, где пользователь способен приобрести подписку на прекративших работу на территории России зарубежных стримингах — Spotify и Apple Music.

Агентство InterMedia оценивало объем российского рынка музыкального стриминга в 5–7 млрд руб. за 2022 год. Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич отметил, что из-за ухода зарубежных платформ рынок может вырасти на 20-25% в 2023-м.

Глава МТС Music Максим Петровский отметил, что российские пользователи «только привыкают» платить за платный контент, поэтому он рассчитывает на рост выручки на 20%.

Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин заявил, что, несмотря на низкий рост, его команда оценивает это как позитивную динамику развития музыкального рынка.

«Мы смотрим на этот тренд позитивно и рассчитываем на рост по итогам года. Но такого взрывного, кратного роста, как было несколько лет назад, скорее всего, не будет», — заключил Дуксин.