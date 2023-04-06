В сервисе "Букмейт" появился раздел с комиксами

"Комиксы сейчас - это большой, разнообразный и очень популярный мир историй. Десятки тысяч людей в России ежегодно посещают тематические фестивали, а фильмы про супергероев набирают миллионы просмотров. Так, например, киноадаптации комиксов про Майора Грома стали хитами "Кинопоиска" - их суммарная аудитория почти 3,5 млн подписчиков. На предстоящем non/fictioN (международная ярмарка интеллектуальной литературы в Москве - прим. ТАСС) мы организуем дискуссию о комиксах с участием представителей индустрии, а в конце апреля при поддержке "Яндекс Афиши" в Санкт-Петербурге откроется выставка "Искусство Манга", которая исследует феномен японских комиксов", - привели в пресс-службе слова руководителя по контенту сервиса "Букмейт" Юлии Мишкуц.