$79.50+0.1487.10+0.37
59 минут назад

В сервисе "Букмейт" появился раздел с комиксами

ТАСС

Около тысячи произведений в жанре комиксов от российских издательств - BUBBLE Comics, "Эксмо", Alpaca, No Kidding Press и других - стали доступны в книжном сервисе "Букмейт" в четверг. Раздел с комиксами будет пополняться новинками ежемесячно, рассказали ТАСС в пресс-службе цифровой платформы в четверг.

В сервисе «Букмейт» появился раздел с комиксами
Фото: UnsplashUnsplash

"6 апреля подписчикам "Яндекс Плюса" с опцией "Букмейт" стал доступен раздел с комиксами. В обновленном каталоге книжного сервиса представлено около 1 000 произведений от крупных и нишевых российских издательств, включая BUBBLE Comics, АСТ, "Эксмо", Alpaca, No Kidding Press, "Лайвбук" и другие. Среди них - работы таких авторов, как Нил Гейман, Ник Перумов, Кевин Смит, Берни Райтсон и других", - рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Кроме того, "Букмейт" станет первым подписным сервисом, где будет собрана вся библиотека комиксов издательства BUBBLE Comics, известного по таким сериям, как "Майор Гром", "Бесобой", "Красная фурия", "Экслибриум", "Инок", "Мироходцы" и другими.

Каталог "Букмейта" с комиксами будет ежемесячно пополняться как последними новинками, так уже существующими релизами. Все комиксы разделены категориям, например "Комиксы культовых авторов", "По мотивам известных книг", "Фантастика и фэнтези" и другие. Представители "Букмейта" подчеркнули, что все комиксы загружены в библиотеку в высоком разрешении, читать их можно на разных устройствах вне зависимости от размера экрана.

"Комиксы сейчас - это большой, разнообразный и очень популярный мир историй. Десятки тысяч людей в России ежегодно посещают тематические фестивали, а фильмы про супергероев набирают миллионы просмотров. Так, например, киноадаптации комиксов про Майора Грома стали хитами "Кинопоиска" - их суммарная аудитория почти 3,5 млн подписчиков. На предстоящем non/fictioN (международная ярмарка интеллектуальной литературы в Москве - прим. ТАСС) мы организуем дискуссию о комиксах с участием представителей индустрии, а в конце апреля при поддержке "Яндекс Афиши" в Санкт-Петербурге откроется выставка "Искусство Манга", которая исследует феномен японских комиксов", - привели в пресс-службе слова руководителя по контенту сервиса "Букмейт" Юлии Мишкуц.

Ранее президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков сообщил, что продажи художественной литературы в России по итогам 2022 года составили 49%, значительный вклад в рост этого сегмента внесли комиксы. Их доля на книжном рынке составляет 6,5%.

Наука и техника,Кевин Смит,Ник Перумов,Нил Гейман,Олег Новиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий