В сервисе "Букмейт" появился раздел с комиксами

Около тысячи произведений в жанре комиксов от российских издательств - BUBBLE Comics, "Эксмо", Alpaca, No Kidding Press и других - стали доступны в книжном сервисе "Букмейт" в четверг. Раздел с комиксами будет пополняться новинками ежемесячно, рассказали ТАСС в пресс-службе цифровой платформы в четверг.
"6 апреля подписчикам "Яндекс Плюса" с опцией "Букмейт" стал доступен раздел с комиксами. В обновленном каталоге книжного сервиса представлено около 1 000 произведений от крупных и нишевых российских издательств, включая BUBBLE Comics, АСТ, "Эксмо", Alpaca, No Kidding Press, "Лайвбук" и другие. Среди них - работы таких авторов, как Нил Гейман, Ник Перумов, Кевин Смит, Берни Райтсон и других", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, "Букмейт" станет первым подписным сервисом, где будет собрана вся библиотека комиксов издательства BUBBLE Comics, известного по таким сериям, как "Майор Гром", "Бесобой", "Красная фурия", "Экслибриум", "Инок", "Мироходцы" и другими.
Каталог "Букмейта" с комиксами будет ежемесячно пополняться как последними новинками, так уже существующими релизами. Все комиксы разделены категориям, например "Комиксы культовых авторов", "По мотивам известных книг", "Фантастика и фэнтези" и другие. Представители "Букмейта" подчеркнули, что все комиксы загружены в библиотеку в высоком разрешении, читать их можно на разных устройствах вне зависимости от размера экрана.
"Комиксы сейчас - это большой, разнообразный и очень популярный мир историй. Десятки тысяч людей в России ежегодно посещают тематические фестивали, а фильмы про супергероев набирают миллионы просмотров. Так, например, киноадаптации комиксов про Майора Грома стали хитами "Кинопоиска" - их суммарная аудитория почти 3,5 млн подписчиков. На предстоящем non/fictioN (международная ярмарка интеллектуальной литературы в Москве - прим. ТАСС) мы организуем дискуссию о комиксах с участием представителей индустрии, а в конце апреля при поддержке "Яндекс Афиши" в Санкт-Петербурге откроется выставка "Искусство Манга", которая исследует феномен японских комиксов", - привели в пресс-службе слова руководителя по контенту сервиса "Букмейт" Юлии Мишкуц.
Ранее президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков сообщил, что продажи художественной литературы в России по итогам 2022 года составили 49%, значительный вклад в рост этого сегмента внесли комиксы. Их доля на книжном рынке составляет 6,5%.