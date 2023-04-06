$79.50+0.1487.10+0.37
22 минуты назад

Генеральный директор OpenAI сравнил потенциал ChatGPT с ядерной бомбой

Inc-News

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, находится в центре дискуссий, касающихся разработки ChatGPT. После подачи письма, подписанного крупными игроками отрасли, в том числе генеральным директором Tesla и SpaceX Илоном Маском, в котором компанию прямо просили прекратить разработку искусственного интеллекта, более совершенного, чем недавно представленный GPT-4, Альтман решил высказать свое мнение по этому поводу. И оно не диаметрально противоположное.

Гендиректор OpenAI сравнил потенциал ChatGPT с ядерной бомбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как и у великих личностей, которые поставили свое имя и подпись на письме, у Сэма Альтмана также есть свои сомнения в отношении продвижения таких моделей, как ChatGPT.

Видео дня

"Я постараюсь быть откровенным. Я делаю что-то хорошее или что-то очень плохое?", - прокомментировал исполнительный директор в 2019 году в интервью New York Times.

Даже в 2023 году и с учетом достигнутых успехов Альтман все еще не уверен.

"Ожидания в отношении этих систем - хотя все, на что мы надеемся, будет правильным в долгосрочной перспективе - полностью вышли из-под контроля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал он NYT в недавнем интервью.

Во время беседы вышеупомянутого издания с Альтманом генеральный директор OpenAI несколько раз перефразировал Роберта Оппенгеймера, руководителя Манхэттенского проекта, которому было поручено разработать атомную бомбу. Здесь он добавил, что "технологии случаются, потому что это возможно", и ChatGPT является примером этого.

Таким образом, Сэм Альтман считает, что искусственный интеллект будет иметь место в той или иной форме, как уже упоминал Билл Гейтс. Превратит ли он мир в пустоши или в долгожданную утопию, присущую сверхзвуковым самолетам? Для этого нам еще предстоит изучить ущерб, который он может нанести, чтобы понять, как противостоять или сдерживать его. Хотя руководитель считает, что у нас еще есть время изучить это, мы также должны помнить, что это своевременная позиция по отношению к компании.

Келли Симс, советник совета директоров OpenAI, прокомментировала NYT, что "в одном разговоре вы участвуете в обеих сторонах дебатов", имея в виду Сэма Альтмана и недавние опасения по поводу роста ChatGPT и подобных технологий.

Тем не менее, внутренний баланс генерального директора OpenAI склоняется к более положительной стороне, которую может предложить ChatGPT. Кроме того, благодаря контракту с такими инвесторами, как Microsoft, правление OpenAI оставляет за собой право отключить модель в любое время по мере необходимости.

Наука и техника,Сэм Альтман,Роберт Оппенгеймер,Илон Маск,Билл Гейтс,SpaceX,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий