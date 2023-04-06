Гендиректор OpenAI сравнил потенциал ChatGPT с ядерной бомбой

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, находится в центре дискуссий, касающихся разработки ChatGPT. После подачи письма, подписанного крупными игроками отрасли, в том числе генеральным директором Tesla и SpaceX Илоном Маском, в котором компанию прямо просили прекратить разработку искусственного интеллекта, более совершенного, чем недавно представленный GPT-4, Альтман решил высказать свое мнение по этому поводу. И оно не диаметрально противоположное.

Как и у великих личностей, которые поставили свое имя и подпись на письме, у Сэма Альтмана также есть свои сомнения в отношении продвижения таких моделей, как ChatGPT.

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"Я постараюсь быть откровенным. Я делаю что-то хорошее или что-то очень плохое?", - прокомментировал исполнительный директор в 2019 году в интервью New York Times.

Даже в 2023 году и с учетом достигнутых успехов Альтман все еще не уверен.

"Ожидания в отношении этих систем - хотя все, на что мы надеемся, будет правильным в долгосрочной перспективе - полностью вышли из-под контроля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал он NYT в недавнем интервью.

Во время беседы вышеупомянутого издания с Альтманом генеральный директор OpenAI несколько раз перефразировал Роберта Оппенгеймера, руководителя Манхэттенского проекта, которому было поручено разработать атомную бомбу. Здесь он добавил, что "технологии случаются, потому что это возможно", и ChatGPT является примером этого.

Таким образом, Сэм Альтман считает, что искусственный интеллект будет иметь место в той или иной форме, как уже упоминал Билл Гейтс. Превратит ли он мир в пустоши или в долгожданную утопию, присущую сверхзвуковым самолетам? Для этого нам еще предстоит изучить ущерб, который он может нанести, чтобы понять, как противостоять или сдерживать его. Хотя руководитель считает, что у нас еще есть время изучить это, мы также должны помнить, что это своевременная позиция по отношению к компании.

Келли Симс, советник совета директоров OpenAI, прокомментировала NYT, что "в одном разговоре вы участвуете в обеих сторонах дебатов", имея в виду Сэма Альтмана и недавние опасения по поводу роста ChatGPT и подобных технологий.