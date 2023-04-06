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1 час назад

ЦБ  намерен создать центр компетенции по искусственному интеллекту

ТАССиещё 2

Банк России планирует создать центр компетенции по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начать обсуждать эту тему. Об этом сообщила в Госдуме первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Банк России намерен создать центр компетенции по ИИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С учетом того, как он [искусственный интеллект] развивается, надо понять и осознать. каким образом мы будем этим процессом управлять. Искусственный интеллект как атом - есть мирный, есть немирный. <…> Мы как Центральный банк планируем, что создадим центр компетенции у себя по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начнем эту тему обсуждать, в нее погружаться. Нам точно нельзя время упустить, сейчас как раз тот период, когда нам надо понять, что и как нам с этим делать ", - сказала она.

Наука и техника,Ольга Скоробогатова,Банк России,Госдума,
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