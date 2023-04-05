$79.36+1.4186.72+2.10

ЮMoney удалили из App Store

Из App Store удалили приложение кошелька ЮMoney. Об этом сообщается на сайте сервиса.

ЮMoney удалили из App Store
© Unsplash

В ЮMoney отмечают, что удалять уже скаченное приложение на устройство не следует. Уточняется, что оно будет продолжать работать. В компании добавили, что проблемы со скачиванием возникнут у тех, кто ранее не установил приложение или его стер.

Пользователям напомнили о возможности пользоваться кошельком через сайт.

За последний год из AppStore исчезло большое количество приложений на фоне санкционной политики США. В частности, из магазина приложений убрали сервис «ВТБ Онлайн», а также «Альфа-Банка».

Летом прошлого года из AppStore удалили мобильное приложение «Газпромбанка», а в декабре — «Росбанка». В 2023 году из AppStore пропало приложение МТС банка.

Теперь там скачать нельзя и приложения сервисов российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и Utair, а также приложения «Юла» и «Домклик».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий