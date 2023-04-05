ЮMoney удалили из App Store

Из App Store удалили приложение кошелька ЮMoney. Об этом сообщается на сайте сервиса.

© Unsplash

В ЮMoney отмечают, что удалять уже скаченное приложение на устройство не следует. Уточняется, что оно будет продолжать работать. В компании добавили, что проблемы со скачиванием возникнут у тех, кто ранее не установил приложение или его стер.

Пользователям напомнили о возможности пользоваться кошельком через сайт.

За последний год из AppStore исчезло большое количество приложений на фоне санкционной политики США. В частности, из магазина приложений убрали сервис «ВТБ Онлайн», а также «Альфа-Банка».

Летом прошлого года из AppStore удалили мобильное приложение «Газпромбанка», а в декабре — «Росбанка». В 2023 году из AppStore пропало приложение МТС банка.