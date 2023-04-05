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27 минут назад

Samsung Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5: утечка цветов

ITZine.ru

Настало время узнать о цветах Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 благодаря генеральному директору DSCC Россу Янгу.

Стало известно, в каких цветах выйдут Samsung Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5
Фото: Itzine.ruItzine.ru

По словам Янга, Galaxy Z Flip 5 будет доступен в бежевом, сером, светло-зеленом и светло-розовом цветах, а Galaxy Z Fold 5 будет предлагаться в бежевом, черном и светло-голубом оттенках.

До запуска Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 еще несколько месяцев, и хотя Samsung ничего не говорит о складных смартфонах 2023 года, ходят слухи, что у Flip 5 будет больший экран, а у Fold 5 — используйте шарнир в виде капли, чтобы уменьшить зазор, когда телефон закрыт. Оба смартфона недавно были замечены в Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy — тем же чипом, что и во флагманской серии Galaxy S23.

Недавно также видели концептуальные рендеры Galaxy Z Flip 5, которые показали, как будет выглядеть вертикально складывающийся смартфон с большим внешним экраном.

Itzine.ru

Сотрудники SamMobile, ссылаясь на свои источники, сказали, что эта концепция была «верной», и даже создали свой собственный макет, основанный на фактическом дизайне.

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