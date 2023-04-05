Стало известно, в каких цветах выйдут Samsung Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5

До запуска Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 еще несколько месяцев, и хотя Samsung ничего не говорит о складных смартфонах 2023 года, ходят слухи, что у Flip 5 будет больший экран, а у Fold 5 — используйте шарнир в виде капли, чтобы уменьшить зазор, когда телефон закрыт. Оба смартфона недавно были замечены в Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy — тем же чипом, что и во флагманской серии Galaxy S23.