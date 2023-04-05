Написание «Википедии» задумали доверить ChatGPT

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс рассказал о планах в ближайшем будущем привлечь языковую модель с искусственным интеллектом GPT от OpenAI для написания статей в онлайн-энциклопедии. Об этом он сообщил в интервью газете Evening Standard.
«Пока люди в «Википедии» осторожны, так как понимают, что существующие модели недостаточно хороши, но также заинтригованы, потому что кажется, что здесь имеется много возможностей», — сказал Уэльс.
Он также порассуждал о присущих ИИ проблемах, включая его склонность к «галлюцинациям».
«Одна из проблем с ChatGPT — это то, что они называют галлюцинациями. Я называю это ложью», — пояснил бизнесмен свое отношение к ответам чат-бота, которые частично некорректны или содержат полностью неправильную информацию.
Однако основатель «Википедии» признался, что подсчитал и выгоду от использования ИИ. По его словам, эта технология при расходах не более чем в £1000 (99 тыс. руб. по текущему курсу) за год могла бы утроить число статей в онлайн-энциклопедии.
«И все же я думаю, что пока мы все еще далеки от того, чтобы просто сказать: «ChatGPT, пожалуйста, напишите статью в «Википедии» об Эмпайр Стейт Билдинг. Но мы к этому определенно гораздо ближе, чем я мог бы подумать еще два года назад», — заключил предприниматель.
Ранее Джимми Уэйлс предупредил бизнесмена Илона Маска, купившего соцсеть Twitter за $44 млрд, что онлайн-энциклопедия не продается. Таким образом он отреагировал на критику миллиардера в адрес «Википедии».