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9 минут назад

Написание «Википедии» задумали доверить ChatGPT

Газета.Ru

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс рассказал о планах в ближайшем будущем привлечь языковую модель с искусственным интеллектом GPT от OpenAI для написания статей в онлайн-энциклопедии. Об этом он сообщил в интервью газете Evening Standard.

«Пока люди в «Википедии» осторожны, так как понимают, что существующие модели недостаточно хороши, но также заинтригованы, потому что кажется, что здесь имеется много возможностей», — сказал Уэльс.

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Он также порассуждал о присущих ИИ проблемах, включая его склонность к «галлюцинациям».

«Одна из проблем с ChatGPT — это то, что они называют галлюцинациями. Я называю это ложью», — пояснил бизнесмен свое отношение к ответам чат-бота, которые частично некорректны или содержат полностью неправильную информацию.

Однако основатель «Википедии» признался, что подсчитал и выгоду от использования ИИ. По его словам, эта технология при расходах не более чем в £1000 (99 тыс. руб. по текущему курсу) за год могла бы утроить число статей в онлайн-энциклопедии.

«И все же я думаю, что пока мы все еще далеки от того, чтобы просто сказать: «ChatGPT, пожалуйста, напишите статью в «Википедии» об Эмпайр Стейт Билдинг. Но мы к этому определенно гораздо ближе, чем я мог бы подумать еще два года назад», — заключил предприниматель.

Ранее Джимми Уэйлс предупредил бизнесмена Илона Маска, купившего соцсеть Twitter за $44 млрд, что онлайн-энциклопедия не продается. Таким образом он отреагировал на критику миллиардера в адрес «Википедии».

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