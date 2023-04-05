Написание «Википедии» задумали доверить ChatGPT

«И все же я думаю, что пока мы все еще далеки от того, чтобы просто сказать: «ChatGPT, пожалуйста, напишите статью в «Википедии» об Эмпайр Стейт Билдинг. Но мы к этому определенно гораздо ближе, чем я мог бы подумать еще два года назад», — заключил предприниматель.