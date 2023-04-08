Самые старые люди на Земле: истории супердолгожителей

Заслуженный врач России Сергей Рябов заявил, что, в целом, человеческий организм рассчитан на 160 лет жизни. Правда, как показывает история, пока ни один человек на планете не дожил до столь преклонного возраста — по крайней мере, если судить документальным подтверждениям. Рассказываем о самых старых людях на планете и их насыщенных жизнях.

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На данный момент абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, родившейся 21 февраля 1875 года. Она прожила 122 года, до 4 августа 1997-го, и стала единственным человеком, чей документально подтвержденный возраст на момент смерти превысил 120. На старости лет Кальман стала знаменитостью: ее возраст привлек внимание не только жителей родного города Арля, но и многих ученых, которых заинтересовало, как женщина смогла достичь такого возраста. Специалисты полагают, что залогом долголетия стали благоприятные условия. Жанна Кальман родилась в буржуазной семье на юге Франции, никогда не работала, не подвергала себя нагрузкам, не курила до 112 лет и вела превосходную социальную жизнь.

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После смерти Жанны Кальман старейшей женщиной стала уроженка Канады Мария-Луиза Мейер, родившаяся 29 августа 1880 года. Она прожила 117 лет, до 16 апреля 1998 года, и известна на родине как старейшая долгожительница Канады. Будучи матерью 10 детей от двух браков, она оставила после себя 85 внуков, 80 правнуков, 57 праправнуков и четырех прапраправнуков. Сама Мейер утверждала, что причина ее долголетия — в ежедневной работе. Она время от времени потребляла вино и бросила курить только в 90 лет.

Нюанс рекордов среди супердолгожителей в том, что они регулярно обновляются. После того, как Мария-Луиза Мейер погибла от тромба, рекордсменками среди женщин стали японка Кане Танака, американка Сара Носс и француженка Люсиль Рандон. Последняя прославилась еще и как самый старый человек, переживший пандемию COVID-19 — она заразилась SARS-CoV-2 за месяц до своего 117-летия.

Если говорить о мужчинах, старейшим долгожителем на планете был японец Дзироэмон Кимура (1897-2013). Он также был последним мужчиной, родившимся раньше XX века, и последним выжившим ветераном Первой мировой войны. Большую часть жизни Кимура проработал в почтовой службе, а залогом своего здоровья называл привычку потреблять пищу маленькими порциями.

Следующим рекордсменом стал Кристиан Мортенсен (1882-1998) — американец датского происхождения, который обладал самым длинным сроком жизни до Кимуры. Он не оставил после себя детей, но сказал, что главный совет для долголетия: это «друзья, хорошие сигары, обильное питье хорошей воды, никакого алкоголя, позитивность и песни». Мортенсену принадлежит титул самого старого скандинавского долгожителя и первого мужчины, дожившего до 115 лет.