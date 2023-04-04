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46 минут назад

Хинштейн назвал условие блокировки «Википедии»

Илья Родин

Инициативу по блокировке «Википедии» можно поддержать лишь после создания российского аналога, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Отмечается, что накануне руководитель СПЧ Валерий Фадеев пояснил, что энциклопедический ресурс содержит большое количество статей с искаженными историческими и политическими фактами. Вместе с тем, подчеркнул он, закрыть доступ к «Википедии» следует только после создания альтернативного сервиса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что, действительно, на портале многие статьи содержат ошибочную и искаженную информацию. Вместе с тем, перед тем, как заблокировать ресурс, необходимо создать его аналог.

Блокировка «Википедии», полагает в свою очередь Хинштейн, возможна только после создания отечественного аналога.

По его мнению, российский энциклопедический сервис должен содержать только верифицированные материалы и иметь не менее удобный интерфейс, чем у «Википедии» как таковой.

Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, есть возможность избежать жестких мер. В том случае, добавил он, если руководство русского сегмента удалит запрещенные статьи, выполнит требования Роскомнадзора, то потребности в блокировке не будет.

Почему в России нет своей народной "Википедии" и когда она будет

Хинштейн резюмировал, что в Wiki почти 2 млн статей, из них вызывают обоснованные претензии у соответствующих органов «лишь нескольких сотен».

Наука и техника,Видео,Валерий Фадеев,Александр Хинштейн,Дмитрий Песков,Совет по правам человека,Роскомнадзор,
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