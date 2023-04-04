Хинштейн назвал условие блокировки «Википедии»

Инициативу по блокировке «Википедии» можно поддержать лишь после создания российского аналога, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Отмечается, что накануне руководитель СПЧ Валерий Фадеев пояснил, что энциклопедический ресурс содержит большое количество статей с искаженными историческими и политическими фактами. Вместе с тем, подчеркнул он, закрыть доступ к «Википедии» следует только после создания альтернативного сервиса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что, действительно, на портале многие статьи содержат ошибочную и искаженную информацию. Вместе с тем, перед тем, как заблокировать ресурс, необходимо создать его аналог.

Блокировка «Википедии», полагает в свою очередь Хинштейн, возможна только после создания отечественного аналога.

По его мнению, российский энциклопедический сервис должен содержать только верифицированные материалы и иметь не менее удобный интерфейс, чем у «Википедии» как таковой.

Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, есть возможность избежать жестких мер. В том случае, добавил он, если руководство русского сегмента удалит запрещенные статьи, выполнит требования Роскомнадзора, то потребности в блокировке не будет.