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28 минут назад

Японская компания успешно испытала на орбите водный двигатель

Телеканал «Наука»

Компания Pale Blue (названная в честь знаменитой книги Карла Сагана) недавно успешно испытала свою двигательную установку на водной основе на орбите Земли, пишет Universe today.

Японская компания успешно испытала на орбите водный двигатель
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Несмотря на свою простоту и относительно невысокую стоимость, водные двигали для спутников пока не получили широкого распространения. Это первая система Pale Blue, запущенная со спутником Sony EYE в рамках программы по съемке Земли. Двигатель был включен примерно на две минуты и скорректировал орбиту спутника EYE.

Компанию Pale Blue создали специалисты из Токийского университета три года назад, она занимается разработкой нескольких типов двигательных установок на водной основе. Тот, что запущен на EYE, называется «Resistojet». По сути, он просто выталкивает воду из трубки, чтобы толкать спутник туда, куда надо. Простая ньютоновская физика делает все остальное, а управление ориентацией и поступательное движение контролируются системой. Некоторая инновационная особенность: удержание воды при относительно низком давлении и возможность ее испарения при относительно низких температурах.

Но компания не собирается останавливаться на достигнутом. Они работают над другим типом двигателя на водной основе, который больше похож на ионный, чем на простой реактивный механизм. В этой конфигурации вода распыляется с помощью источника микроволновой плазмы и выбрасывается из задней части установки.

Хотя у них еще не было возможности испытать свой ионный двигатель в космосе, компания планирует нечто еще более амбициозное — объединение двух конфигураций двигателей в один гибридный двигатель.

Наука и техника,Карл Саган,
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