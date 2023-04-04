$77.95+0.6384.62+0.51
39 минут назад

Крупнейшие землетрясения в истории Камчатки

Мария Иванова

3 апреля Геофизическая служба РАН сообщила, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского: жители города сообщали, что в домах тряслись стены и дребезжали окна, однако обошлось без жертв и разрушений. Подобные новости не в новинку для жителей Камчатки — одного из самых сейсмоактивных регионов страны.

Крупнейшие землетрясения в истории Камчатки
Фото: ТАССТАСС

1737 год

Видео дня

По свидетельствам русского исследователя Степана Крашенинникова, крупнейшее землетрясение за всю историю Камчатки произошло 17 октября 1737 года. Тогда в Тихом океане на глубине 40 километров произошли подземные толчки, чья магнитуда достигла 9,0. По словам Крашенинникова, прибрежные районы испытали сильнейшие приливы и отливы, некоторые луга и холмы оказались затоплены. Уровень воды повысился на три сажени — примерно 6,5 метров.

1792 год

23 августа 1792 года было зафиксировано еще одно мощное землетрясение, но информация о нем сохранилась в каталоге землетрясений Российской Империи от 1893 года. В селе Паратунка земля якобы разверзлась, извергая воду и песок, и толчки повредили практически все дома в поселении. Река Радуга моментально пересохла, что позволило людям сбежать от катастрофы, прихватив пожитки и скот. Церковные колокола звонили сами собой. Правда, нынешние специалисты считают, что тогда произошло два землетрясения одновременно — иначе до нас дошло бы больше сведений о цунами, которое должно было бы произойти после столь сильных толчков.

1841 год

Следующее примечательное землетрясение произошло 18 мая 1841 года недалеко от Петропавловска. Согласно все тому же каталогу землетрясений, толчки привели к серьезным разрушениям: уровень воды поднялся на несколько футов, разбушевавшееся моря стащило пришвартованный корабль вместе с якорем, скалы близ порта обрушились. Самое интересное, что последствия этого землетрясения ощущались даже на Гавайях — там трижды зафиксировали аномальные волны.

1952 год

Наконец, самое печально известное землетрясение случилось 5 ноября 1952 года. Подземные толчки магнитудой 8,3 по шкале Рихтера вызвали мощнейшее цунами, которое обрушилось на побережья Камчатки и Курильских островов. Город Северо-Курильск был практически стерт с лица земли, жертвами катаклизма по официальным данным стали две с половиной тысячи человек — причем советские власти скрывали факт происшествия вплоть до 1990-х. На побережье Гавайев пострадали пляжи, пришвартованные корабли и телефонные линии. В одном месте уровень воды поднялся почти на четыре метра, из-за чего был разрушен мост.

Наука и техника,Степан Крашенинников,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий