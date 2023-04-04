Крупнейшие землетрясения в истории Камчатки

3 апреля Геофизическая служба РАН сообщила, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского: жители города сообщали, что в домах тряслись стены и дребезжали окна, однако обошлось без жертв и разрушений. Подобные новости не в новинку для жителей Камчатки — одного из самых сейсмоактивных регионов страны.

Фото: ТАСС ТАСС

1737 год

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По свидетельствам русского исследователя Степана Крашенинникова, крупнейшее землетрясение за всю историю Камчатки произошло 17 октября 1737 года. Тогда в Тихом океане на глубине 40 километров произошли подземные толчки, чья магнитуда достигла 9,0. По словам Крашенинникова, прибрежные районы испытали сильнейшие приливы и отливы, некоторые луга и холмы оказались затоплены. Уровень воды повысился на три сажени — примерно 6,5 метров.

1792 год

23 августа 1792 года было зафиксировано еще одно мощное землетрясение, но информация о нем сохранилась в каталоге землетрясений Российской Империи от 1893 года. В селе Паратунка земля якобы разверзлась, извергая воду и песок, и толчки повредили практически все дома в поселении. Река Радуга моментально пересохла, что позволило людям сбежать от катастрофы, прихватив пожитки и скот. Церковные колокола звонили сами собой. Правда, нынешние специалисты считают, что тогда произошло два землетрясения одновременно — иначе до нас дошло бы больше сведений о цунами, которое должно было бы произойти после столь сильных толчков.

1841 год

Следующее примечательное землетрясение произошло 18 мая 1841 года недалеко от Петропавловска. Согласно все тому же каталогу землетрясений, толчки привели к серьезным разрушениям: уровень воды поднялся на несколько футов, разбушевавшееся моря стащило пришвартованный корабль вместе с якорем, скалы близ порта обрушились. Самое интересное, что последствия этого землетрясения ощущались даже на Гавайях — там трижды зафиксировали аномальные волны.

1952 год