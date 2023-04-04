Нижегородские ученые вырастили искусственный мозг в пробирке

«Пока о таких же возможностях, как у человеческого мозга говорить рано, но наши ученые под руководством Ирины Мухиной, директора Института фундаментальной медицины ПИМУ, смогли зафиксировать сигналы от нейронов, то есть электрическую активность, аналогичной мозгу. Ее еще предстоит расшифровать», — сообщил Николай Карякин в соцсети.