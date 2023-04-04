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34 минуты назад

Нижегородские ученые вырастили искусственный мозг в пробирке

Нижегородская правда

Нижегородские ученые вырастили искусственный мозг в пробирке. Об этом ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин рассказал ВКонтакте.

Нижегородские ученые вырастили искусственный мозг в пробирке
Фото: UnsplashUnsplash

«Пока о таких же возможностях, как у человеческого мозга говорить рано, но наши ученые под руководством Ирины Мухиной, директора Института фундаментальной медицины ПИМУ, смогли зафиксировать сигналы от нейронов, то есть электрическую активность, аналогичной мозгу. Ее еще предстоит расшифровать», — сообщил Николай Карякин в соцсети.

Мозг в пробирках выращивается из клеток человека, для этого используют специальные чипы. Именно они показали, что новый орган может мыслить. В будущем анализ электрических сигналов клеток человеческого мозга поможет улучшить связь бионических протезов с сигналами нервной системы человека.

Наука и техника,Ирина Мухина,
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