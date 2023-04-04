$77.95+1.5084.62+2.23
51 минуту назад

Reuters: компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

ТАССиещё 1

Американская компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, подала заявление о банкротстве. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, компания прекращает свою деятельность из-за недостатка финансирования.

Ранее генеральный директор Дэн Харт заявил, что компания "не смогла заручиться финансированием", чтобы обеспечить себе "четкий путь". По его словам, решено было уволить около 90% персонала всех подразделений компании, кроме 100 сотрудников.

Первый в истории запуск Virgin Orbit космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей в январе из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne. Virgin Orbit обещала предпринять еще одну попытку запуска спутников с территории Великобритании к концу года.

Наука и техника,Ричард Брэнсон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий