Компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Американская компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, подала заявление о банкротстве. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, компания прекращает свою деятельность из-за недостатка финансирования.

Ранее генеральный директор Дэн Харт заявил, что компания "не смогла заручиться финансированием", чтобы обеспечить себе "четкий путь". По его словам, решено было уволить около 90% персонала всех подразделений компании, кроме 100 сотрудников.