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56 минут назад

Nature Aging: Учёные доказали, что холод полезен для здорового старения

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Эксперты из Кёльнского университета сообщили о пользе холода для здорового старения. Итоги их работы описаны в журнале Nature Agin.

Ученые доказали, что холод полезен для здорового старения
Фото: FBM.ruFBM.ru

В рамках исследований они определили механизм влияния холода на клеточное очищение, которое уменьшает риск развития заболеваний, связанных со старением организма. Также эксперты изучали боковой амиотрофический склероз и болезнь Хантингтона, которые в основном появляются в пожилом возрасте.

В рамках работы была применена нематода Caenorhabditis elegans – беспозвоночный модельный организм, а ещё культивированные клетки человеческого организма, которые несли гены этих двух нейродегенеративных заболеваний.

Боковой амиотрофический склероз и болезнь Хантингтона провоцируют накопление паталогических белковых агрегаций. Холод в ходе исследования разрушительно повлиял на белок, предотвращая его агрегацию. При помощи умеренного уменьшения температуры была снижена активность протеасом PA28γ/PSME3 как у нематоды, так и у клеток человека.

«Итоги показывают, как в ходе эволюции холод сохранил своё влияние на регуляцию протеасомы – с терапевтическими последствиями для старения и связанных со старением заболеваний», – отметили учёные.

По их словам, результаты обнадёживают, что способ можно также применять для лечения таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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