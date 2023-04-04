Белорусские ученые разработали новую методику в борьбе с онкологией

«Это было бы замечательной альтернативой. Мы могли бы брать донорские клетки – в большом количестве их получать от здорового донора и применять. Мы проводим исследования. Потому что все методы, которые внедряются в клиническую практику должны быть безопасны в первую очередь, не иметь побочных явлений. А потом уже тестируется клиническая эффективность. Я думаю, что ближайшие несколько лет мы представим такую возможность для пациентов нашей страны», отметила заведующая лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Наталья Антоневич.