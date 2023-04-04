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Марсоход приступил к сбору образцов в древней реке

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Марсоход НАСА Perseveranse приступил к выполнению новой научной миссии, собрав первый образец из обнажения горных пород под названием Верея. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Марсоход приступил к сбору образцов в древней реке
© NASA

Керн, который был получен ровером, имеет размер куска школьного мела: 60 миллиметров в длину и 13 миллиметров в диаметре. В общей сложности марсоход собрал уже 19 образцов и три контрольные пробирки для выявления возможных загрязняющих веществ, а также разместил 10 пробирок на поверхности Марса в качестве резервного тайника. Это было сделано в рамках кампании НАСА и ЕКА по возврату образцов марсианской породы на Землю, где они будут изучены с помощью мощного лабораторного оборудования.

Обнажение Берея находится в районе дельты речного русла в древнем кратере Езеро, в котором во времена ранней истории Марса существовало озеро. Ученые считают, что Берея образовалась из отложений горных пород, которые были перенесены потоком воды. Породы богаты карбонатами, что делает их хорошей мишенью для поиска окаменелых форм жизни, если она существовала на Марсе.

Поскольку карбонаты образуются в результате химических взаимодействий в жидкой воде, они могут предоставить ученым подробную информацию об изменениях климата планеты в прошлом.

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