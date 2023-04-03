Ученые обнаружили, что «кабачковые» пчелы выиграли от сельского хозяйства

Ученые обнаружили вид пчел, выигравший от интенсификации сельского хозяйства. Об этом сообщает Пенсильванский университет.

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Eucera pruinosa, или «кабачковая» пчела, обитает на территории США и Мексики, и до перехода к сельскому хозяйству была эволюционно адаптирована к питанию дикими тыквами. В целом биологи обеспокоены сокращением популяции опылителей в мире, но этот вид пчел наоборот удивил исследователей неожиданным ростом численности.

Маргарита Лопес-Урибе и ее коллеги секвенировали геном этой пчелы и исследовали ее генетическое разнообразие. В итоге анализ ДНК позволил восстановить эволюционную историю Eucera pruinosa. В частности, почти 20% генома пчелы несут следы адаптации к питанию культурными тыквами и кабачками, при этом генетическое разнообразие вида сократилось — исчезали не несущие пользы мутации. Во многом адаптация к культурным растениями связана с изменением хемоощущения насекомого — способностью воспринимать вещества в воздухе вокруг себя.

«Одомашненные растения Curcurbita (кабачковые) производят химические вещества проще, чем у дикого растения Curcurbita, — говорят ученые. — Вполне вероятно, что E. pruinosa адаптировалась к новой сенсорной среде в сельскохозяйственных местообитаниях, что позволило ей расширить свой ареал и значительно увеличить размер популяции».

Именно эта адаптация позволила пчеле поселиться не только в пустынях Мексики, но и по всей территории США и юга Канады.