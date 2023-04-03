$76.45+0.1482.39-0.75
55 минут назад

Ученые обнаружили, что «кабачковые» пчелы выиграли от сельского хозяйства

Газета.Ru

Ученые обнаружили вид пчел, выигравший от интенсификации сельского хозяйства. Об этом сообщает Пенсильванский университет.

Ученые обнаружили, что «кабачковые» пчелы выиграли от сельского хозяйства
Фото: ShutterstockShutterstock

Eucera pruinosa, или «кабачковая» пчела, обитает на территории США и Мексики, и до перехода к сельскому хозяйству была эволюционно адаптирована к питанию дикими тыквами. В целом биологи обеспокоены сокращением популяции опылителей в мире, но этот вид пчел наоборот удивил исследователей неожиданным ростом численности.

Маргарита Лопес-Урибе и ее коллеги секвенировали геном этой пчелы и исследовали ее генетическое разнообразие. В итоге анализ ДНК позволил восстановить эволюционную историю Eucera pruinosa. В частности, почти 20% генома пчелы несут следы адаптации к питанию культурными тыквами и кабачками, при этом генетическое разнообразие вида сократилось — исчезали не несущие пользы мутации. Во многом адаптация к культурным растениями связана с изменением хемоощущения насекомого — способностью воспринимать вещества в воздухе вокруг себя.

«Одомашненные растения Curcurbita (кабачковые) производят химические вещества проще, чем у дикого растения Curcurbita, — говорят ученые. — Вполне вероятно, что E. pruinosa адаптировалась к новой сенсорной среде в сельскохозяйственных местообитаниях, что позволило ей расширить свой ареал и значительно увеличить размер популяции».

Именно эта адаптация позволила пчеле поселиться не только в пустынях Мексики, но и по всей территории США и юга Канады.

Ранее ученые выяснили, что самки пауков притворяются мертвыми, чтобы самцы-партнеры не боялись быть съеденными.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий