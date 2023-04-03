Популярная соцсеть изменила логотип на Dogecoin

Твиттер может разваливаться на части, но это не мешает Илону Маску «веселиться». Последним, что сделал магнат в социальной сети, было изменение его логотипа на логотип Dogecoin, его криптовалютного фетиша.

Если к этому времени вы зайдете в Twitter, вы столкнетесь с довольно очевидной модификацией: социальная сеть отказалась от своего традиционного логотипа в виде синей птицы и приняла логотип Dogecoin. Похоже, что это изменение не имеет особого объяснения, кроме как последнего троллинга Илона Маска и его фетиша с криптовалютным мемом.

Логотип Dogecoin теперь отображается вместо значка социальной сети в верхнем левом углу экрана над меню веб-версии. Точно так же и в центре экрана, когда вы загружаете страницу в первый раз или обновляете ее. Пока Илон Маск не предоставил никаких объяснений по поводу изменений, и неизвестно, собирается ли он их дать.

Известно, что магнат дружит с Билли Маркусом, создателем Dogecoin, и в последние годы он не упускал возможности продвигать криптовалюту или шутить с ней. Он даже был одним из главных героев во время своего выступления в качестве ведущего Saturday Night Live в 2021 году.

Если что-то и не изменилось, так это то, что все, что Илон Маск делает с Dogecoin, отправляет котировку криптовалюты-мема в облака. Этот раз не стал исключением. В течение нескольких минут после того, как он сменил логотип Twitter на $ DOGE, цена криптоактива резко выросла.

В момент написания этой статьи он торговался по цене 0,097 доллара и вырос более чем на 20% за последний час. До внесения изменений в соцсеть стоимость Dogecoin стабилизировалась на уровне 0,077 доллара.