Популярная соцсеть изменила логотип на Dogecoin

Твиттер может разваливаться на части, но это не мешает Илону Маску «веселиться». Последним, что сделал магнат в социальной сети, было изменение его логотипа на логотип Dogecoin, его криптовалютного фетиша.
Если к этому времени вы зайдете в Twitter, вы столкнетесь с довольно очевидной модификацией: социальная сеть отказалась от своего традиционного логотипа в виде синей птицы и приняла логотип Dogecoin. Похоже, что это изменение не имеет особого объяснения, кроме как последнего троллинга Илона Маска и его фетиша с криптовалютным мемом.
Логотип Dogecoin теперь отображается вместо значка социальной сети в верхнем левом углу экрана над меню веб-версии. Точно так же и в центре экрана, когда вы загружаете страницу в первый раз или обновляете ее. Пока Илон Маск не предоставил никаких объяснений по поводу изменений, и неизвестно, собирается ли он их дать.
Известно, что магнат дружит с Билли Маркусом, создателем Dogecoin, и в последние годы он не упускал возможности продвигать криптовалюту или шутить с ней. Он даже был одним из главных героев во время своего выступления в качестве ведущего Saturday Night Live в 2021 году.
Если что-то и не изменилось, так это то, что все, что Илон Маск делает с Dogecoin, отправляет котировку криптовалюты-мема в облака. Этот раз не стал исключением. В течение нескольких минут после того, как он сменил логотип Twitter на $ DOGE, цена криптоактива резко выросла.
В момент написания этой статьи он торговался по цене 0,097 доллара и вырос более чем на 20% за последний час. До внесения изменений в соцсеть стоимость Dogecoin стабилизировалась на уровне 0,077 доллара.
На данный момент остается загадкой, как долго продержится логотип Dogecoin на обложке Twitter, но это изменение не осталось незамеченным. Еще неизвестно, даст ли Илон Маск какие-либо комментарии по этому поводу.