NASA объявило состав экипажа миссии "Артемида" к Луне

NASA объявило состав экипажа пилотируемого корабля Orion, который отправится к Луне в конце 2024 года для её облёта в рамках миссии Artemis 2 ("Артемида-2"). В экипаж войдут американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

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По данным NASA, запуск ракеты Space Launch System (SLS) с кораблём Orion к Луне планируется на ноябрь 2024 года. Полёт астронавтов рассчитан на 10 дней, в ходе которых специалисты NASA планируют проверить системы жизнеобеспечения корабля и протестировать технологии, необходимые для жизни и работы экипажей в далёком космосе.

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Для командира корабля Уайсмена эта космическая миссия станет второй в карьере. В 2014 году он провёл пять месяцев на Международной космической станции в составе экипажа российского пилотируемого корабля "Союз ТМА-13М". Также этот полёт станет вторым для Гловера и Кох: Гловер провёл на МКС пять месяцев в составе первой регулярной миссии корабля SpaceX Crew Dragon в 2020 году, а Кох проработала на станции почти 11 месяцев с марта 2019 по февраль 2020 г. Для астронавта Канадского космического агентства (CSA) Хансена этот полёт станет первым в карьере, сообщает "Интерфакс".

"Артемида" - финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну. Первая миссия программы Artemis 1 ("Артемида-1") была осуществлена в конце прошлого года - 16 ноября сверхтяжёлая ракета SLS вывела на орбиту непилотируемый корабль Orion, который в течение 25 суток дважды совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. В капсуле летали три манекена, которые использовались, в частности, для отслеживания условий полета и уровня радиации.

Orion состоит из капсулы экипажа и служебного модуля. Капсула экипажа оснащена теплозащитой и рассчитана на пребывание четырёх астронавтов в течение 21 дня свободного полёта без стыковки с другими кораблями или орбитальными станциями. Масса капсулы составляет 10,4 тонны, объём обитаемого пространства - 9 м3.

Служебный модуль Orion создан на базе европейского грузового корабля ATV, который в прошлом использовался для снабжения МКС. В нём находятся двигатели, запасы воздуха и воды, а также аккумуляторные батареи и солнечные панели.

Сама же ракета SLS - самая грузоподъемная в мире. На низкую околоземную орбиту ракета этой модификации способна доставлять до 95 тонн полезной нагрузки, включая разгонный блок, который фактически можно считать третьей ступенью.

11 декабря корабль Orion благополучно приводнился в Тихом океане.