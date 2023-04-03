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1 час назад

Как называли Google до того как он стал Google

Мария Иванова

Каким поисковиком вы пользовались до Google? Те, кто застали ранние дни Интернета, могут помнить WebCrawler, Lycos, Yahoo!, InfoSeek, AltaVista или даже Ask Jeeves. Девяностые были эпохой бурного развития сети, и как раз в то время на рынок вышли Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Как называли Google до того как он стал Google
Фото: ТАССТАСС

1995 год, Стэнфордский университет. Пейдж только что получил диплом компьютерного инженера в университете Мичигана и начал поиски магистратуры. Стэнфорд был одним из приоритетных вариантов, поэтому студент посетил его в рамках тура — как раз там он и познакомился с Брином, который был назначен гидом для новичка.

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Уже через год Пейдж и Брин активно занимались кодом, который, как они надеялись, станет революционным способом поиска информации во всемирной сети. Их идея отличалась от существовавших поисковых движков, которые ранжировали сайты в зависимости от того, сколько раз их название появлялось в запросе. Пейдж и Брин написали новый алгоритм, который отслеживал обратные ссылки интернет-страниц: иными словами, он показывал, сколько сайтов ссылаются на ту или иную веб-страницу. Например, сайт с сотнями или тысячами обратных ссылок становился более «ценным», чем менее посещаемый сайт с малым количеством ссылок.

Новый поисковый движок получил название Backrub — оно было игрой слов, построенной на технологии обратных ссылок (backlink). В 1997 году Backrub работал на серверах Стэнфорда, однако проект постепенно набирал популярность и, в конечном итоге, стал слишком большим для скромных университетских серверов. Пейдж и Брин собирались переезжать, и это решение повлекло за собой тотальные изменения: им нужно было найти не только новый дом, но и новое имя для своего детища.

По словам сотрудника Стэнфордского департамента компьютерных наук Дэвида Коллера, Пейдж и некоторые его коллеги брейнштормили возможные названия, отталкиваясь от того, насколько много данных индексировал движок. Один студент, Шон Андерсон, предложил вариант «гуголплекс» — математический термин, означающий единицу и такое множество нулей, что их невозможно записать физически. Пейдж в ответ озвучил вариант «гугол» — единица и сто нулей. Оба числа были огромными и отлично отражали идею, которую они хотели донести.

Правда, Коллер утверждает, что, когда Андерсон регистрировал название интернет-домена, он ошибся и написал google вместо googol. 15 сентября 1997 года домен google.com был зарегистрирован, а остальное — уже история.

Наука и техника,Ларри Пейдж,Сергей Брин,Yahoo,Google,
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