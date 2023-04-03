Apple сократила производство своих процессоров M2

Сообщается, что Apple прекратила производство своих чипов серии M2 в начале 2023 года из-за резкого падения мирового спроса на MacBook.

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Как пишет источник, тайваньская компания TSMC не отправила пластины для M2-чипов на тестирование в январе и феврале. Считается, что это произошло потому, что Apple потребовала остановить производство, поскольку спрос на MacBook сократился.