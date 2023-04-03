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12 минут назад

Apple приостановила производство своих процессоров из-за резкого падения мирового спроса на MacBook

Ferra.ru

Сообщается, что Apple прекратила производство своих чипов серии M2 в начале 2023 года из-за резкого падения мирового спроса на MacBook.

Apple сократила производство своих процессоров M2
Фото: UnsplashUnsplash

Как пишет источник, тайваньская компания TSMC не отправила пластины для M2-чипов на тестирование в январе и феврале. Считается, что это произошло потому, что Apple потребовала остановить производство, поскольку спрос на MacBook сократился.

Сообщается, что приостановка продолжалась до февраля, после чего производство чипов серии M2 возобновилось, но оно было «вдвое меньше, чем в предыдущем году».

Наука и техника,Apple,
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