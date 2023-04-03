Разработчики ОС "Аврора" начали создавать веб-версии приложений популярных сервисов

"Мы рассказывали в начале марта о том, как из любой веб-страницы, из любого сайта можно сделать веб-приложение, которое для пользователя "Авроры" будет выглядеть, как иконка среди других приложений, ничем не будет отличаться, будет запускаться. Это ровно то, что сделали наши уважаемые банки, когда приложения были удалены из AppStore и Google Play - разработали идентичные веб-приложения, и аналогичные приложения можно запускать в том числе на "Авроре", - рассказал Писарев.