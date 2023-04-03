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44 минуты назад

Разработчики ОС "Аврора" начали создавать веб-версии приложений популярных сервисов

ТАСС

"Открытая мобильная платформа", компания - разработчик российской операционной системы "Аврора", в рамках программы бета-тестирования начала создавать веб-приложения популярных сервисов таких компаний, как "Яндекс", ВТБ и Сбер, совместимые с их ОС. Об этом сообщил коммерческий директор компании Михаил Писарев в ходе встречи Клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий (Кормтех.РФ).

Разработчики ОС «Аврора» начали создавать веб-версии приложений популярных сервисов
Фото: Открытая мобильная платформаОткрытая мобильная платформа

"Мы рассказывали в начале марта о том, как из любой веб-страницы, из любого сайта можно сделать веб-приложение, которое для пользователя "Авроры" будет выглядеть, как иконка среди других приложений, ничем не будет отличаться, будет запускаться. Это ровно то, что сделали наши уважаемые банки, когда приложения были удалены из AppStore и Google Play - разработали идентичные веб-приложения, и аналогичные приложения можно запускать в том числе на "Авроре", - рассказал Писарев.

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На тестовых образцах смартфонов с операционной системой "Аврора" уже были установлены веб-страницы приложений банков ВТБ, Сбера, а также "Яндекс еды", портала "Госуслуги" и видеохостинга YouTube. После запуска приложения открывается мобильная версия сайта сервиса, готовая к работе, убедился корреспондент ТАСС.

"Веб-приложение может самостоятельно собрать частный разработчик для себя. Что касается взаимодействия с владельцем [сервиса], то чтобы использовать его логотип и айдентику, нужно договариваться уже с компанией - владельцем того или иного приложения", - пояснил ТАСС ведущий инженер поддержки продаж компании Антон Будник.

Он добавил, что веб-приложения разрабатывались в рамках программы бета-тестирования операционной системы "Аврора". Компания постоянно ведет переговоры с крупными компаниями для интеграции мобильных приложений в ОС "Аврора".

Также в ходе встречи были представлены обновления полноценных приложений, совместимых с ОС "Аврора", среди них - антивирус Dr.Web, навигационный сервис "Ситигид М", приложение для ключа электронной подписи "Рутокен ЭЦП". Помимо этого был представлен совместимый с "Авророй" сервис для работы с документами "МойОфис".

Наука и техника,Михаил Писарев,Банк ВТБ,Google,Яндекс,
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