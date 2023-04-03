В России обнаружили новый вирус Хасеки, передающийся людям от клещей

Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей, сообщает "Газета.ру".

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Как показали анализы, инфекция близка к переносимому клещами вирусу Bole 4, ранее обнаруженному в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Они оба классифицируются как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Это вирусы, которые передвигаются в основном членистоногими и вызывают такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.

Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей выявили во Владивостоке в 2011–2012 годах. Заболевание сопровождалось 3–5-дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными.

Спустя более чем 10 лет ученые смогли провести генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования специалисты отобрали архивные образцы сыворотки пациентов после укусов во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.

Выяснилось, что новый вирус может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями.

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