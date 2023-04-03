Первый в мире звонок по мобильному телефону был совершен 50 лет назад

Ровно 50 лет назад, 3 апреля 1973 года, в мире был совершен первый звонок по мобильному телефону. Об этом сообщает портал TRTWorld.

Вызов сделал инженер Motorola Мартин Купер — он позвонил Джоэлу Энджелу, сотруднику AT&T Bell Laboratories, чтобы с триумфом сообщить о том, что использует «личный, помещающийся в руке, переносной телефон». Устройство, с которого звонил Купер, — телефон Motorola DynaTAC, который весил почти 800 граммов.

Для его полной зарядки требовалось 10 часов, а заряда аккумулятора хватало на 12 часов в режиме ожидания. Тогда об SMS-сообщениях речи еще не шло — гаджет мог только совершать и принимать звонки.