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12 минут назад

Первый в мире звонок по мобильному телефону был совершен 50 лет назад

Газета.Ru

Ровно 50 лет назад, 3 апреля 1973 года, в мире был совершен первый звонок по мобильному телефону. Об этом сообщает портал TRTWorld.

Первый в мире звонок по мобильному телефону был совершен 50 лет назад
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вызов сделал инженер Motorola Мартин Купер — он позвонил Джоэлу Энджелу, сотруднику AT&T Bell Laboratories, чтобы с триумфом сообщить о том, что использует «личный, помещающийся в руке, переносной телефон». Устройство, с которого звонил Купер, — телефон Motorola DynaTAC, который весил почти 800 граммов.

Для его полной зарядки требовалось 10 часов, а заряда аккумулятора хватало на 12 часов в режиме ожидания. Тогда об SMS-сообщениях речи еще не шло — гаджет мог только совершать и принимать звонки.

Коммерческая версия прототипа Мартина Купера — Motorola Dynatac 8000X — была выпущена 11 лет спустя исторического звонка в 1984 году. По словам директора Музея мобильных телефонов Бена Вуда, если пересчитать его стоимость с учетом нынешнего курса валют, он был обошелся покупателю в $11,7 тыс. (около 900 тыс. руб.).

Наука и техника,Мартин Купер,AT&T,
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