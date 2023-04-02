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35 минут назад

«YouTube для консерваторов»: в США набирает популярность видеосервис Rumble

Ferra.ru

Rumble — это платформа для обмена видео, которая привлекает консервативных пользователей и комментаторов, утверждающих, что они подвергаются цензуре на других сайтах за распространение информации. Сайт, похоже, набирает популярность в США.

В США набирает популярность видеосервис Rumble
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Платформа получила $400 млн инвестиций и вышла на биржу с оценкой в $2 млрд. Её активная аудитория выросла до 80 млн человек в декабре 2022 года.

Критики говорят, что Rumble допускает распространение конспирологических теорий о COVID-19, выборах 2020 года и других темах. На платформе размещают свои видео известные правые активисты, такие как Дональд Трамп-младший, Стив Бэннон и Алекс Джонс. Rumble также пытается расширить свой контент за пределы политики и включить ролики на темы спорта, животных и семейные видео. Несмотря на свой быстрый рост, Rumble всё ещё значительно уступает YouTube, который имеет более двух миллиардов пользователей по всему миру.

Наука и техника,Стив Бэннон,Алекс Джонс,
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