Врачи: ИИ ChatGPT может быть полезен при болезнях печени

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра выяснили, что ChatGPT, чат-бот с искусственным интеллектом, может помочь улучшить результаты лечения пациентов с циррозом и раком печени, предоставляя им легкую для понимания информацию. Исследование опубликовано в журнале Clinical and Molecular Hepatology.
ChatGP быстро набрал популярность благодаря способности отвечать текстом, похожим на человеческую речь. Он уже продемонстрировал свой потенциал для медицины, правильно ответив на экзаменационные вопросы для студентов-медиков и заполнив медицинские отчеты.
Чтобы проверить точность ИИ в знаниях о циррозе и раке печени, исследователи предоставили ChatGPT 164 часто задаваемых вопроса в пяти категориях. Затем ответы ChatGPT были независимо оценены двумя специалистами по пересадке печени.
ChatGPT правильно ответил примерно на 77% вопросов с высоким уровнем точности в 91 вопросе из различных категорий. ИИ также предоставил практические и полезные советы пациентам и лицам, осуществляющим уход, по адаптации к новому диагнозу.
Тем не менее, исследование не оставило сомнений в том, что общение с врачом на данный момент эффективнее, чем запросы к ChatGPT.
Пациенты с раком и циррозом печени нуждаются в длительном и тяжелом лечении. Знания пациента о своем заболевании критически важны для достижения оптимальных результатов, при этом доступная литература часто бывает длинной и трудной для понимания, а время врачей ограничено.