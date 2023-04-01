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18 минут назад

Врачи выяснили, что искусственный интеллект ChatGPT может быть полезен при болезнях печени

Газета.Ru

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра выяснили, что ChatGPT, чат-бот с искусственным интеллектом, может помочь улучшить результаты лечения пациентов с циррозом и раком печени, предоставляя им легкую для понимания информацию. Исследование опубликовано в журнале Clinical and Molecular Hepatology.

Врачи: ИИ ChatGPT может быть полезен при болезнях печени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

ChatGP быстро набрал популярность благодаря способности отвечать текстом, похожим на человеческую речь. Он уже продемонстрировал свой потенциал для медицины, правильно ответив на экзаменационные вопросы для студентов-медиков и заполнив медицинские отчеты.

Чтобы проверить точность ИИ в знаниях о циррозе и раке печени, исследователи предоставили ChatGPT 164 часто задаваемых вопроса в пяти категориях. Затем ответы ChatGPT были независимо оценены двумя специалистами по пересадке печени.

ChatGPT правильно ответил примерно на 77% вопросов с высоким уровнем точности в 91 вопросе из различных категорий. ИИ также предоставил практические и полезные советы пациентам и лицам, осуществляющим уход, по адаптации к новому диагнозу.

Тем не менее, исследование не оставило сомнений в том, что общение с врачом на данный момент эффективнее, чем запросы к ChatGPT.

Пациенты с раком и циррозом печени нуждаются в длительном и тяжелом лечении. Знания пациента о своем заболевании критически важны для достижения оптимальных результатов, при этом доступная литература часто бывает длинной и трудной для понимания, а время врачей ограничено.

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