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1 час назад

Миллион гигабайтов надо? Samsung пообещала выпустить SSD на 1 петабайт памяти

Ferra.ru

Samsung обсудила будущее флэш-памяти NAND на китайском саммите и заявила, что её твердотельные накопители будут петабайтными (1 ПБ = 1 000 000 ГБ).

Samsung пообещала выпустить SSD на 1 петабайт памяти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1 петабайта памяти будет достаточно для хранения видео в формате 4K продолжительностью примерно 2,5 года. Впрочем, Samsung не собирается выпускать такие SSD в ближайшее время. Но на мероприятии компания заявила, что ёмкость накопителей будет увеличена до 1 ПБ в течение следующего десятилетия.

Для достижения таких показателей Samsung придётся улучшить физическое и логическое масштабирование. Это означает, что компания продолжит сокращать ячейки NAND, увеличивая количество слоёв. Конечно же Samsung необходимо разработать новые производственные решения для такой задачи.

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