$76.45+0.1482.39-0.75

Ученые создали нейросеть для очистки изображений космоса от помех атмосферы

Ученые Северо-Западного университета в США и Университета Цинхуа в Пекине создали нейросеть, способную очищать изображения космоса от помех. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Ученые создали нейросеть для очистки изображений космоса от помех атмосферы
© NASA/ESA/Hubble Heritage Team

Отмечается, что как правило фотографии, полученные с помощью наземных телескопов, представляются размытыми из-за движущихся воздушных карманов в атмосфере. Это происходит потому что свет, исходящий от далеких звезд, планет и галактик, проходит через атмосферу Земли.

Для решения этой проблемы специалисты модифицировали алгоритм искусственного интеллекта, используемый для повышения резкости фотографий, и объединили его с программой глубокого обучения. Отмечается, что астрофизики будут использовать подобные инструменты для устранения размытости, однако новая программа работает быстрее и создает более реалистичные и красивые изображения. Как указано в репозитории, нейросеть очищала изображения, которые имели на 38,6% меньше искажений по сравнению с традиционными методами удаления размытости.

Уточняется, что программа имеет открытый исходный код, и воспользоваться ей могут все желающий астрономы, для которых также доступно онлайн-руководство.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий