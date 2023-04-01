Ученые создали нейросеть для очистки изображений космоса от помех атмосферы

Ученые Северо-Западного университета в США и Университета Цинхуа в Пекине создали нейросеть, способную очищать изображения космоса от помех. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

© NASA/ESA/Hubble Heritage Team

Отмечается, что как правило фотографии, полученные с помощью наземных телескопов, представляются размытыми из-за движущихся воздушных карманов в атмосфере. Это происходит потому что свет, исходящий от далеких звезд, планет и галактик, проходит через атмосферу Земли.

Для решения этой проблемы специалисты модифицировали алгоритм искусственного интеллекта, используемый для повышения резкости фотографий, и объединили его с программой глубокого обучения. Отмечается, что астрофизики будут использовать подобные инструменты для устранения размытости, однако новая программа работает быстрее и создает более реалистичные и красивые изображения. Как указано в репозитории, нейросеть очищала изображения, которые имели на 38,6% меньше искажений по сравнению с традиционными методами удаления размытости.