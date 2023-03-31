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58 минут назад

В Китае началось расследование в отношении Micron Technology

Елена Прошина

Канцелярия по проверке кибербезопасности КНР заявила, что Китай начал расследование в отношении производителя чипов памяти из США Micron Technology. Об этом сообщает ТАСС.

В Китае началось расследование в отношении производителя чипов из США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что проверка инициирована в целях защиты безопасности производственных цепочек, а также предотвращения скрытых угроз кибербезопасности и национальной безопасности. При этом ведомство не уточнило, какой конкретно продукт Micron Technology будет подвергнут проверке. Отметим, что подобных расследований в отношении иностранной компании в КНР не было уже несколько лет.

Micron Technology является одним из крупнейших производителей чипов памяти в мире, 10% выручки которого приходится на рынок Китая. У компании также есть офисы в Шэньчжэне и Шанхае.

Ранее бывший министр иностранных дел КНР прокомментировал отношения Китая и США.

Наука и техника,Micron Technology,
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