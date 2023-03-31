В Китае началось расследование в отношении производителя чипов из США

Канцелярия по проверке кибербезопасности КНР заявила, что Китай начал расследование в отношении производителя чипов памяти из США Micron Technology . Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что проверка инициирована в целях защиты безопасности производственных цепочек, а также предотвращения скрытых угроз кибербезопасности и национальной безопасности. При этом ведомство не уточнило, какой конкретно продукт Micron Technology будет подвергнут проверке. Отметим, что подобных расследований в отношении иностранной компании в КНР не было уже несколько лет.