В Китае началось расследование в отношении производителя чипов из США

Канцелярия по проверке кибербезопасности КНР заявила, что Китай начал расследование в отношении производителя чипов памяти из США Micron Technology. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что проверка инициирована в целях защиты безопасности производственных цепочек, а также предотвращения скрытых угроз кибербезопасности и национальной безопасности. При этом ведомство не уточнило, какой конкретно продукт Micron Technology будет подвергнут проверке. Отметим, что подобных расследований в отношении иностранной компании в КНР не было уже несколько лет.
Micron Technology является одним из крупнейших производителей чипов памяти в мире, 10% выручки которого приходится на рынок Китая. У компании также есть офисы в Шэньчжэне и Шанхае.
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