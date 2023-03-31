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22 минуты назад

Ученые МГУ создали математическую модель для анализа квантовых эффектов в наноматериалах

Газета.Ru

В России разработали математическую модель для анализа квантовых эффектов в наноматериалах, без учета которых невозможна точная оценка их характеристик. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Ученые МГУ создали математическую модель для анализа квантовых эффектов в наноматериалах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Команда проекта разработала уникальную математическую модель, в основу которой положен метод дискретных источников, позволяющий решать широкий класс задач с учетом квантовых эффектов плазмонных наноструктур. Особенность метода состоит в том, что он позволяет проводить оценку погрешности полученного решения, гарантируя минимальную погрешность результатов", - сообщили в университете.

Среди прочего, модель позволяет учитывать туннельные эффекты и покидание пределов металлов электронным облаком. Благодаря этому удалось выявить новые взаимосвязи между физическими явлениями в наноматериалах. В том числе, оказалось, что влияние поверхностных квантовых эффектов несет совершенно другой характер по сравнению с нелокальными эффектами, которые были описаны в рамках обобщенной гидродинамической теории Друдэ. Особенно это проявляется вблизи поверхности исследуемой частицы. Наноматериалами называют материалы, собранные из наночастиц или с применением нанотехнологий, благодаря чему они приобретают необычные свойства. Примером таких материалов может служить композит на основе графена или углеродных нанотрубок.

Ранее ученые выяснили, что самки пауков притворяются мертвыми, чтобы самцы-партнеры не боялись быть съеденными.

Наука и техника,МГУ,
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