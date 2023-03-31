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20 минут назад

Астрономы обнаружили внегалактический поток холодного газа

Газета.Ru

Астрономы получили изображение холодного молекулярного газа за пределами галактик. Статья об этом опубликована в журнале Science.

Астрономы обнаружили внегалактический поток холодного газа
Фото: B. Emonts (NRAO/AUI/NSF)B. Emonts (NRAO/AUI/NSF)

На протяжении многих лет ученые предполагали, что в космосе образуются холодные потоки газов, которые иногда попадают в галактики, где они питают образование звезд. Однако доказать это было трудно из-за холодной природы потоков, в связи с чем они излучают мало энергии и не в том диапазоне, в котором его легко наблюдать. Теперь Бьорн Эмонтс и его коллеги смогли обнаружить такой поток, питающий галактику 4C 41.17.

Наблюдение было проведено с помощью миллиметрового телескопа ALMA, расположенного в Чили. Обнаруженный поток состоит в основном из углерода, а его длина превышает полмиллиона световых лет. При этом оценка состава может быть неточной, и у ученых нет данных, откуда этот поток проистекает.

Авторы планируют продолжить исследование с помощью радиотелескопа Very Large Array, который сможет выявить следы угарного газа в потоке - что также предсказывалось теоретически. Кроме того, ученые хотят выявить ключевые признаки, которые позволят находить аналогичные потоки в будущем, а также создать модель аккреции этого газа в галактиках.

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