AB InBev выпустила разработанное искусственным интеллектом пиво

Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev выпустила пиво Beck’s Autonomous, которое от рецепта до дизайна упаковки разработал искусственный интеллект. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в разработке напитка приняли участие чат-бот ChatGPT и нейросеть Midjourney. Пиво Beck’s Autonomous стало одним из первых, которое полностью создал ИИ. Искусственный интеллект разработал новую марку от рецепта до дизайна упаковки и логотипа рекламной кампании. Все это ИИ создал, проанализировав всю историю компании.

Итогом стало светлое пиво вида пилзнер крепостью 5%. Оно будет продаваться в контейнере из стекла и алюминия. Слоган нового бренда — «Пиво, которое сделало себя само».