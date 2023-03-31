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AB InBev выпустила разработанное ИИ пиво

Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev выпустила пиво Beck’s Autonomous, которое от рецепта до дизайна упаковки разработал искусственный интеллект. Об этом сообщается на сайте компании.

AB InBev выпустила разработанное искусственным интеллектом пиво
© РИА Новости

Отмечается, что в разработке напитка приняли участие чат-бот ChatGPT и нейросеть Midjourney. Пиво Beck’s Autonomous стало одним из первых, которое полностью создал ИИ. Искусственный интеллект разработал новую марку от рецепта до дизайна упаковки и логотипа рекламной кампании. Все это ИИ создал, проанализировав всю историю компании.

Итогом стало светлое пиво вида пилзнер крепостью 5%. Оно будет продаваться в контейнере из стекла и алюминия. Слоган нового бренда — «Пиво, которое сделало себя само».

На первом этапе AB InBev планирует выпустить пробную партию из 450 банок. Их распространят в Великобритании, Германии и Италии. При этом первыми их смогут получить зарегистрированные на сайте потребители. Известно, что идею использования ИИ в разработке пива компания решила в честь своего 150-летнего юбилея бренда.

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