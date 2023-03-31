Датские ученые обнаружили птиц с перьями, покрытыми нейротоксином

"Во время нашей последней поездки нам удалось идентифицировать два новых вида ядовитых птиц. Эти птицы несут на себе нейротоксин, который они могут хранить в своих перьях", — говорит Кнуд Йонссон из Музея естественной истории Дании .

Открытие было сделано на территории Новой Гвинеи . Исследованные птицы относятся к видам королевский свистун (Pachycephala schlegelii), который отличается характерной манерой петь, и рыжезатылочный свистун (Aleadryas rufinucha). В их перьях содержится батрахотоксин, очень мощный яд, которым покрыты также ядовитые лягушки-древолазы. Яд лягушек более концентрирован, и приводит к мышечным спазмам и остановке сердца почти сразу после контакта.

При этом, несмотря на более низкую концентрацию, яд все равно может служить защитной цели. В частности, при попытке взять перья на анализ в замкнутом помещении у одного из ученых начали течь слезы и появились симптомы насморка. Как и ядовитые лягушки-древолазы, птицы не вырабатывают этот токсин, а усваивают его, поедая насекомых. На них самих он не действует из-за генетической адаптации, которая не дает держать открытым натриевые каналы. При этом соответствующие мутации у лягушек и птиц отличаются, поскольку связаны с разными участками генома, что доказывает, что это свойство было выработано независимо. Ученые были удивлены своему открытию, поскольку за более чем два десятилетия не было обнаружено ни одного нового вида ядовитых птиц.